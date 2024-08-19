Названы самые перспективные профессии в 2024 году

Главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина назвала самые перспективные профессии в России. Это специалисты из сферы IT, а также рабочие специальности из-за нехватки кадров, рассказала она РИА «Новости» .

«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», — заявила эксперт.

Данина добавила, что также востребованы, в частности, программисты, аналитики данных, руководители IT-проектов и тестировщики. При этом рынок труда в этой сфере несбалансирован.

Кроме того, в последнее время наблюдается острый дефицит кадров среди рабочих специальностей. В результате зарплаты растут, а время поиска работы сокращается. Самыми востребованными специальностями являются такие, как повар, электрик, швея, столяр, машинист и кондитер.

Ранее сервис Headhunter сообщил, кто меньше всех зарабатывает в России. Самый скромный доход оказался у дворников, уборщиков, няней, воспитателей, учителей и даже артистов.