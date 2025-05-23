Чуют человека за 10 метров: россиян предупредили о еще одной опасности клещей

В начале лета в лесах и парках активизируются клещи, которые способны учуять приближение живого существа с расстояния в 10 метров. Об этом предупредила пресс-служба «Мособлпожспаса».

Арахниды обитают в хвойных лесах, на обочинах дорог, а также во влажных и тенистых местах — полях, парках, садах и оврагах. В основном они активизируются в пасмурную погоду, а в ясный день насекомые опаснее в вечерние и утренние часы.

«Практически лишенные зрения клещи способны почуять запах приближающего живого существа с расстояния в 10 метров. В траве на обочине дорог этих паукообразных гораздо больше, чем в лесу, где меньше объектов для нападения», — пояснили специалисты.

Чтобы защититься от укуса клещей, нужно надевать на лесную прогулку светлую однотонную одежду, на которой легко можно будет их обнаружить. На голову нужно надеть косынку или кепку, заправив туда волосы, а также обработать одежду акарорепеллентными средствами.

Ранее врач Роксана Портнова рассказала о вероятных осложнениях после укуса клеща.