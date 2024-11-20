Названы самые невыгодные по деньгам месяцы для отпуска в 2025 году

Из-за большого количества нерабочих праздничных дней январь, май, июнь и ноябрь станут самыми невыгодными для отпуска месяцами в 2025 году. Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин сообщил об этом РИА «Новости» .

Он объяснил, что при окладной системе по закону количество рабочих и выходных дней в месяце не должно сказаться на зарплате. Однако стоимость отдельно взятого рабочего дня может отличаться — Южалин сообщил, что чем их меньше в течение месяца, тем выше стоимость смены. По этой причине он назвал самыми невыгодными с точки зрения заработка месяцами январь, май, июнь и ноябрь.

«Если вы решите уйти в отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получать заработную плату», — сказал юрист.

Его коллега из HeadHunter Ольга Владимирова рассказала, как продлить новогодние каникулы. Она посоветовала взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы в общей сложности отдохнуть 15 дней.