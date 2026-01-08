Какими именами называли детей в Химках в 2025 году

Имена, как и любая мода, постоянно меняются. В Химках в 2025 году этот тренд проявился особенно ярко, объединив классику и смелые эксперименты.

Согласно отчету областного Министерства социального развития, абсолютными лидерами среди новорожденных стали классические имена Алекс и Соня. Эти варианты, по словам специалистов ведомства, остаются вневременными фаворитами благодаря своей благозвучности и универсальности.

Вслед за лидерами в топе у мальчиков закрепились Максим, Лев, Владислав и Роман. Для девочек популярными остаются Мария, Валерия, Арина и Светлана. Однако все больше родителей стремятся выделить своего ребенка. Сотрудники ЗАГСа отмечают всплеск интереса к редким именам.

«Мы все чаще видим необычные имена, которые еще десять лет назад были большой редкостью. Родители ищут индивидуальность, вдохновляясь мифами, природой и литературой», — рассказала сотрудница химкинского отдела ЗАГСа.

Ярким подтверждением этой тенденции стал ноябрь 2025 года, когда в местном роддоме появилась на свет девочка с красивым именем Эмилия. А в общем списке по всему Подмосковью среди самых редких вариантов для мальчиков значатся Адисей, Ной, Орфей, Посейдон и Ставр. Для девочек — Аметиста, Веста, Камелия, Сакура и Эсмеральда.

Для облегчения процедуры регистрации в области действует удобный сервис. Родители могут оформить документы прямо в медицинском учреждении, где родился ребенок. Кроме того, каждая семья может рассчитывать на единовременную выплату в 20 тысяч рублей или получить памятный подарочный набор «Я родился в Подмосковье».