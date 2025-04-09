Названы самые любимые учителя у российских школьников

Среди российских школьников любимыми учителями чаще всего становятся классные руководители, а также преподаватели по русскому и английскому языку, информатике и литературе. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на опрос.

Среди самых важных качеств любимых педагогов дети выделили увлеченность предметом, понимание и доброту.

Половина (46,5%) опрошенных школьников назвала своего классного руководителя любимым учителем. Также любимыми учителями зачастую становятся преподаватели по литературе и русскому языку (21%), английскому языку (20%), информатике (13,8%), химии (11,5%) и биологии (9,7%).

Также 23% школьников признались, что любовь к предмету у них появилась благодаря педагогу, а 14% сообщили, что любимый учитель появился благодаря любимому предмету.

Ранее большинство россиян признались, что их дети очень устают за время, проведенное в школе.