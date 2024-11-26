KP.RU: большинство россиян заявили, что их дети устают в школе
Большинство россиян, а именно 86% опрошенных, признались, что их дети очень устают за время, проведенное в школе. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Еще 11% респондентов не заметили, чтобы дети слишком утомлялись, и считают, что школьная нагрузка и программа соответствуют возрасту и развитию детей.
Кроме того, школьники еще нередко успевают посещать различные кружки и секции, и у них остаются на это силы.
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