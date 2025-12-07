Минимальная зарплата в России в 2026 году составит 23 570 рублей

В 2026 году минимальная заработная плата в России после вычета налогов составит 23 570 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно подписанному главой государства Владимиром Путиным закону об установлении минимального размера оплаты труда, с 1 января следующего года это будет сумма в 27093 рубля.

В этом случае после уплаты НДФЛ в размере 13% работник будет получать на руки 23 570 рублей.

Ранее стало известно, что Роскачество назвало условия обязательной выплаты 13-й зарплаты.

По словам главы департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, если премия прописана в договоре, работодатель должен ее выплатить.