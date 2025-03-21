Кражу товаров из магазина на 50 тысяч рублей пресекли в Мытищах

В Мытищах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался вынести из гипермаркета товары на 50 тысяч рублей, оплатив только пакет. Им оказался 25-летний уроженец Белоруссии.
Охранник заметил, что мужчина провез через кассу самообслуживания тележку более чем с 60 товарами, но не оплатил их. Он потребовал чек и обнаружил отсутствие платежа. После этого охранник нажал тревожную кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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