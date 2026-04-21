Дальневосточную ипотеку распространят на новые категории россиян

Служащие в приграничных районах участники СВО и некоторые категории медицинских работников получат возможность участвовать в программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Правительство России утвердило поправки в законодательство. До этого право на получение льгот имели лишь военнослужащие на территории Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР.

«Воспользоваться ею смогут граждане, участвовавшие в отражении вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО», — указали в документе.

В перечень Минфина вошли Россошанский и Кантемировский районы Воронежской области, Темрюкский район Краснодарского края, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Курская, Брянская и Белгородская области, Севастополь и Крым.

Также программу расширят на медработников региональных отделений социальной защиты и домов престарелых.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО.