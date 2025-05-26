Названы регионы России, лидирующие по благосостоянию семей

Самые богатые российские семьи живут на Ямале, в ХМАО и Магаданской области

Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа оказались в тройке российских регионов — лидеров по уровню благосостояния семей за прошлый год. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости» .

Эксперты проанализировали потенциально возможный остаток денежных средств в семьях из двух работающих взрослых с двумя детьми, получающих среднюю для региона зарплату.

Выяснилось, что в ЯНАО после обязательных расходов на руках остается 125,2 тысячи рублей, в ХМАО — 86,9 тысячи, а в Магаданской области — 75 тысяч.

Для сравнения: в Москве этот показатель составил 66,8 тысячи рублей. Если говорить о среднероссийском уровне, то здесь получилось 37,7 тысячи рублей.

Северокавказские республики оказались наименее обеспеченными. Список замыкают Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. Здесь получился отрицательный денежный остаток — минус 16,1 тысячи рублей, минус 14 тысяч и минус 13,1 тысячи соответственно.

Эксперты отметили зависимость между уровнем доходов населения и развитием добывающей промышленности в регионе. В рейтинге нефтегазовые республики заняли первые места.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты домохозяйкам.