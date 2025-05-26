В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. С документом ознакомилось РИА «Новости» .

В пояснительной записке говорится, что выплаты предлагается установить лицам, которые занимаются исключительно ведением домашнего хозяйства. Речь идет об уходе за детьми старше 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и заботе о престарелых родителях.

На получение выплаты смогут претендовать трудоспособные неработающие россияне, которые постоянно проживают в России с членами семьи. Они должны вести только домашнее хозяйство.

Есть и ограничения. Лица, получившие недавно паспорт РФ, смогут претендовать на выплату только спустя пять лет проживания в России. Россияне, применяющие «налог на профессиональный доход», также не смогут ее получать.

Кроме того, будет учитываться размер среднедушевого дохода семьи. Если он в два раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, то ее не назначат.

Срок назначения выплаты планирует установить в шесть месяцев. После этого придется снова подавать заявление на ее получение.

Ранее блогер и предприниматель Мария Погребняк призвала мужчина платить женам-домохозяйкам по 250 тысяч рублей в месяц.