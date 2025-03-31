Названы профессии, представители которых смогут получить субсидии на жилье

Юрист Виноградов: сотрудники МЧС, СК и ФСБ могут получить субсидии на жилье

Субсидию на покупку жилья могут получить государственные служащие — депутаты, налоговые инспекторы, а также работники министерств и ведомств, которые отработали не менее трех лет. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT .

Он отметил, что размер субсидии устанавливают с учетом ряда факторов: область деятельности, состав семьи, трудовой стаж и другое. При этом размер выплаты и нормы площади недвижимости варьируются от региона.

Также Виноградов отметил, что сотрудники СК, которые отработали по профессии более 10 лет, имеют право получить единовременную выплату.

«Ее размер устанавливается с учетом разных критериев, включая площадь жилья, его рыночную цену, продолжительность службы и прочие аспекты», — сказал эксперт.

Юрист объяснил, что по заявлению сотрудников могут предоставить жилье в собственность вместо выплаты. То же касается работников Росгвардии, ФСБ, МЧС и таможенных служб. При этом для получения помощи нужно соблюсти несколько правил.

«Например, общий стаж службы должен составлять не менее десяти лет и у сотрудника не должно быть другого жилья в собственности или по договору соцнайма», — сказал Виноградов.

Ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что некоторые молодые специалисты могут рассчитывать на субсидию или льготы для получения жилья. Речь идет о россиянах до 35 лет, которые впервые устроились по специальности после окончания учебы.