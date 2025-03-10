Депутат Чаплин напомнил о льготах для обеспечения молодых специалистов жильем
Некоторые молодые специалисты могут рассчитывать на субсидию или льготы для решения жилищного вопроса. Об этом заявил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с News.ru.
Речь идет о гражданах РФ до 35 лет (в определенных случаях — до 55), которые впервые трудоустраиваются по специальности после окончания аккредитованного учебного заведения.
«Государство предлагает различные программы и льготы, направленные на обеспечение молодых кадров доступным жильем, особенно в сельской местности и небольших городах», — заявил депутат.
По его словам, субсидии на покупку или строительство недвижимости можно получить, только если соответствовать строгим критериям, включая отсутствие квартиры и обязательство отработать в профессии в течение определенного количества времени.