Депутат Чаплин напомнил о льготах для обеспечения молодых специалистов жильем

Некоторые молодые специалисты могут рассчитывать на субсидию или льготы для решения жилищного вопроса. Об этом заявил член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с News.ru .

Речь идет о гражданах РФ до 35 лет (в определенных случаях — до 55), которые впервые трудоустраиваются по специальности после окончания аккредитованного учебного заведения.

«Государство предлагает различные программы и льготы, направленные на обеспечение молодых кадров доступным жильем, особенно в сельской местности и небольших городах», — заявил депутат.

По его словам, субсидии на покупку или строительство недвижимости можно получить, только если соответствовать строгим критериям, включая отсутствие квартиры и обязательство отработать в профессии в течение определенного количества времени.