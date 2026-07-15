Названы потери бизнеса США из-за санкций против России

Американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкционных ограничений против России. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор торговой палаты AmCham Роберт Эйджи.

По его словам, после начала СВО среди зарубежного бизнеса в России царила определенная паника и некая растерянность.

«Находясь в таком состоянии, кто-то и принял решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham не паниковали, наоборот, старались убедить сохранять трезвость и не принимать поспешных решений», — объяснил Эйджи.

Бизнесмен добавил, что российский рынок по-прежнему остается без Запада привлекательным, быстрорастущим и стабильным.

«Вот почему для американских компаний было важно локализовывать в России производства, строить заводы. У одной из наших компаний, например, в России 12 предприятий, разбросанных по регионам», — заключил он.

Ранее в США раскрыли детали проекта новых антироссийских санкций.