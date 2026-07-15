Названы потери бизнеса США из-за санкций против России
AmCham: бизнес США потерял 200 миллиардов долларов из-за санкций против России
Американский бизнес за четыре года потерял 200 миллиардов долларов из-за санкционных ограничений против России. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор торговой палаты AmCham Роберт Эйджи.
По его словам, после начала СВО среди зарубежного бизнеса в России царила определенная паника и некая растерянность.
«Находясь в таком состоянии, кто-то и принял решение уйти из страны на сильных эмоциях. Мы в AmCham не паниковали, наоборот, старались убедить сохранять трезвость и не принимать поспешных решений», — объяснил Эйджи.
Бизнесмен добавил, что российский рынок по-прежнему остается без Запада привлекательным, быстрорастущим и стабильным.
«Вот почему для американских компаний было важно локализовывать в России производства, строить заводы. У одной из наших компаний, например, в России 12 предприятий, разбросанных по регионам», — заключил он.
Ранее в США раскрыли детали проекта новых антироссийских санкций.