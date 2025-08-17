Названы пять групп россиян с правом на досрочную пенсию

Доцент Балынин: многодетные матери и трактористы могут выйти досрочно на пенсию

В России пять категорий граждан могут досрочно выйти на пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По его словам, действующее законодательство предусмотрело досрочный выход на пенсию для россиян со значительным страховым стажем.

«Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше», — рассказал он.

Вторая категория — многодетные матери, имеющие страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Третья категория — инвалиды по зрению с I группой инвалидности. Мужчины и женщины смогут выйти досрочно на пенсию, если имеют не менее 15 и 10 лет соответственно. Что касается ИПК, то условие то же — не менее 30.

Четвертая и пятая группы граждан — представители определенных профессий и работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В частности, женщины, проработавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, когда им исполнится 50 лет

Ранее в Госдуме предложили снижать пенсионный возраст с рождением детей.