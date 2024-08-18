Названы первые признаки инсульта у собак

Кинолог Голубев: тошнота, рвота и судороги у собаки могут говорить об инсульте

Собаки реже подвержены инсультам, так как не ведут человеческий образ жизни, но риски увеличиваются, если питомец возрастной, страдает ожирением, бесконтрольно питается или травмировал голову. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Опасность его в том, что не всегда хозяева могут его вовремя и верно диагностировать, чтобы оказать первую помощь. Если не обратиться к ветеринарному врачу, это может закончится гибелью питомца», — предупредил Голубев.

Первые симптомы инсульта — вялость и апатичность, собака мало двигается и много спит, у нее может быть ассиметричная морда, а язык вываливается из пасти. Кроме того, о болезни говорит нарушение координации, судороги, тошнота и рвота.

Кинолог объяснил, что частыми причинами инсульта становятся возрастные изменения, заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие ожирения у животного.

Риски увеличиваются, если собака находится в состоянии постоянного стресса. Различные новообразования, ушибы и травмы головы, гиподинамия также играют роль в развитии заболевания.

Ранее Голубев предостерег людей от подкармливания бездомных собак.