Кинолог Голубев: не стоит подкармливать бродячих собак

Многие люди начинают подкармливать бездомных собак на улицах из жалости. Однако делать этого не стоит, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей. Тогда животные могут начать нападать на чужаков, пытаясь эту территорию защитить. Зачастую стая бездомных собак разрастается, что грозит опасностью для окружающих, сообщил сайт MK.Ru.

По факту периодическая кормежка только усугубляет проблему, животные начинают размножаться и становятся агрессивными. Лучше всего попытаться найти безнадзорным собакам дом, отметил Голубев.