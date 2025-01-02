Названы новые правила выхода на пенсию в 2025 году

Профессор Виноградов: выйти на пенсию по возрасту в 2025 году невозможно

Россияне не смогут выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста. Для получения статуса пенсионера в 2025 году нужно накопить определенное количество ИПК, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывают из общей суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии», — напомнил он.

По словам Виноградова, в этом году для выхода на пенсию нужно накопить не меньше 30 ИПК. Эксперт отметил, что минимально необходимый стаж должен составлять 15 лет. В него входят декретный отпуск, больничные, военная служба и другие пункты.

Эксперт уточнил, что досрочный выход на пенсию могут получить работники вредных и опасных производств. При этом стаж их работы должен составлять не менее пяти, семи и 10 лет.

Ранее в России анонсировали повышение социальных пенсий для отдельных категорий граждан. С апреля 2025 года размер выплаты увеличится на 14,75%.