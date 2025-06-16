Названы новые правила расчета среднего заработка в России

Теперь для расчета среднего заработка для отпускных и выходного пособия в России нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, отметило РИА «Новости» .

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 сентября года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. В документе говорится, что для расчета выходного пособия средний месячный заработок определяется путем умножения среднего заработка за день на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

Также будет рассчитываться средний заработок в час для определения дохода, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период. Этот показатель будут умножать на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее 32% россиян признались в наличии подработок.