Опрос KP.RU: 32% россиян признались в наличии подработок

В России наблюдается рост частичной занятости. Многие вынуждены искать дополнительные заработки в свободное от основной деятельности время. Как выяснилось, 32% опрошенных заявили о наличии у них подработок, а некоторые имеют даже несколько.

Однако большинство россиян обходятся без дополнительных заработков, таких в стране 65%. Граждане подчеркивают, что хорошее образование позволяет найти достойную работу. Некоторые добавляют, что не стоит жадничать, ведь много работая, мы теряем здоровье, которое потом не восстановишь.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Некоторые респонденты отметили, что сейчас у них нет подработок, но в разные периоды жизни им приходилось подрабатывать.