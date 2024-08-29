Названы наиболее часто подделываемые документы на жилье

Мошенники чаще всего подделывали подписи собственников на договорах купли-продажи, аренды или найма недвижимости, которые заключались в простой письменной форме. Об этом РИА «Новости» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«В ситуации, когда мошенники подделывают подписи собственников недвижимости на договорах купли-продажи, сделка благополучно регистрируется через МФЦ, и осуществляется переход права собственности», — отметил представитель ФНП.

По его словам, даже если получится доказать факт мошенничества и вернуть жилье, то добросовестные покупатели недвижимости окажутся пострадавшими.

Если аферисты по поддельным документам смогли получить подлинную электронную подпись владельца недвижимости, а потом ей распорядились, то будет сложно признать сделку недействительной. Последнего можно избежать, если владелец жилья подаст заявление о запрете сделок с недвижимостью без его личного участия.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что аферисты начали подделывать паспорта россиян, взламывая портал госуслуг.