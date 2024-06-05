Юрист Соловьев: в случае подделки паспорта важно немедленно его аннулировать

Мошенники стали подделывать паспорта россиян через взлом портала госуслуг. В таком случае документ важно немедленно аннулировать, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

По словам специалиста, соответствующее заявление следует подать в органы внутренних дел по месту жительства. В полиции необходимо указать, что паспорт был подделан неизвестными лицами, сообщила «Москва 24».

Кроме того, при взломе аккаунта на «Госуслугах» у владельца есть месяц, чтобы узнать, куда могли утечь персональные данные. Мошенники могут зарегистрировать в квартире посторонние лица и оформить сделки по недвижимости, отметил Соловьев.

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