Юрист Соловьев: в случае подделки паспорта важно немедленно его аннулировать

По словам специалиста, соответствующее заявление следует подать в органы внутренних дел по месту жительства. В полиции необходимо указать, что паспорт был подделан неизвестными лицами, сообщила «Москва 24».

Кроме того, при взломе аккаунта на «Госуслугах» у владельца есть месяц, чтобы узнать, куда могли утечь персональные данные. Мошенники могут зарегистрировать в квартире посторонние лица и оформить сделки по недвижимости, отметил Соловьев.