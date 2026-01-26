Эксперт SuperJob Голованова заявила о снижении числа россиян, готовых работать за «серую» зарплату

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила ИА НСН , что всего треть россиян готова получать «серую» зарплату. Раньше показатель был на уровне 60%.

Как пояснила специалист, граждане осознают риски такого способа выплаты заработка.

«Мы знаем только, какой процент граждан согласен работать на таких условиях. Этот показатель за последние 20 лет снижается», — отметила эксперт.

По ее словам, работники предпочитают избегать подобного формата сотрудничества, поскольку оно несет значительные риски. Молодое поколение совсем иначе относится к этому вопросу, подчеркнула Голованова.