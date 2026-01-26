Эксперт SuperJob Голованова заявила о снижении числа россиян, готовых работать за «серую» зарплату
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила ИА НСН, что всего треть россиян готова получать «серую» зарплату. Раньше показатель был на уровне 60%.
Как пояснила специалист, граждане осознают риски такого способа выплаты заработка.
«Мы знаем только, какой процент граждан согласен работать на таких условиях. Этот показатель за последние 20 лет снижается», — отметила эксперт.
По ее словам, работники предпочитают избегать подобного формата сотрудничества, поскольку оно несет значительные риски. Молодое поколение совсем иначе относится к этому вопросу, подчеркнула Голованова.