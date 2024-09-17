Названы города с самыми высокими средними зарплатами

Самые высокие средние зарплаты россиянам предлагают в Москве и Екатеринбурге. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследования «Авито Работа».

«В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на 9% больше, чем летом прошлого года», — уточнили авторы материала.

По данным исследования, самую высокую среднюю зарплату в России — 78,2 тысячи рублей — предлагают новым соискателям в Москве. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по уровню средних зарплат оказался Санкт-Петербург. Здесь средняя зарплата составляет 70,6 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург. В этом городе новым специалистам летом предлагали 68,3 тысячи рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

В лидеры городов с высокими зарплатами также вошли Казань, Новосибирск и Краснодар.

Сейчас самыми востребованными в России остаются профессии в области экологии и IT, отмечала ранее карьерный консультант Оксана Семенова. Экологи могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей, а программистам, разработчикам веб-сайтов и экспертам по кибербезопасности готовы платить 350–400 тысяч рублей в месяц.