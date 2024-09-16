Карьерный консультант Семенова: профессии в области экологии и IT наиболее востребованы в РФ

В России сохраняется кадровый дефицит в определенных отраслях. Сейчас в стране наиболее востребованы профессии в области IT и экологии и устойчивого развития, рассказала карьерный консультант Cornerstone Оксана Семенова в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, на фоне осознания обществом важности заботы об окружающей среде экологи могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей. В свою очередь программистам, разработчикам веб-сайтов и экспертам по кибербезопасности готовы платить 350–400 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, в России также наблюдается высокий спрос на медицинских работников и учителей. Эти специалисты могут найти вакансии с зарплатой около 120 тысяч рублей, отметила Семенова.
«Еле говорит». Второй пострадавшей школьнице в Челябинске проломили череп молотком
Компьютерную игру по управлению «коммуналкой» представили в ЖКХ Подмосковья
Более 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю
В США забеспокоились из-за возможного поражения Украины этой зимой
Боец СВО из Курганской области впал в кому после ранения в палец
Парк «Меленки» открыли в Павловском Посаде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте