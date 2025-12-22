Названы гарантии безопасности Калининградской области
Рябков: безопасность Калининградской области будет гарантирована мощью РФ
Безопасность Калининградской области гарантирована всей мощью российского государства. Об этом на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, Калининградская области не подлежит обсуждению, это неотъемлемая часть страны.
«Соответственно, в полном объеме следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан гарантирована мощью российского государства», — сказал Рябков.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил об уничтожении любых угроз блокировать Калининградскую область. По его словам, такие действия приведут к невиданной эскалации конфликта и выведут его на иной уровень.
Польский генерал Ярослав Громадзинский отмечал, что НАТО рассматривает аннексию территории Калининградской области как один из вероятных сценариев конфронтации с Россией.