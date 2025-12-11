Польша и другие страны НАТО рассматривают аннексию Калининградской области как возможный сценарий конфронтации с Россией, сообщил Fakt бывший командующий Еврокорпусом генерал Ярослав Громадзинский. Он отметил, что уже разработаны планы по ликвидации российского анклава, и Польша готова их реализовать.

«Наша цель — продемонстрировать, что мы сильная и решительная страна. Это включает в себя и то, что в случае нападения мы оставляем за собой право войти в район Кенигсберга и устранить угрозу», — заявил Громадзинский.

По его мнению, России потребуется пять-шесть лет, чтобы восстановить свой потенциал для нового нападения. Это связано с масштабными потерями на передовой в украинском конфликте.

Генерал Громадзинский заявил, что для блокирования российского полуанклава в Кенигсбергской области, окруженной странами НАТО, потребуется втрое больше сил, чем для его ликвидации.

«Если Россия начнет нападение (на Польшу и НАТО — прим. ред.), мы имеем право войти туда и устранить угрозу», — прокомментировал он.

Бывший военный считает, что Польша и другие страны НАТО могут создавать для России сложности, которые сдерживали бы ее агрессивные действия. По его мнению, нужна ясная стратегия безопасности, которая четко формулирует государственные интересы и показывает, что поляки готовы защищать свою страну. По мнению генерала, это не агрессия, а твердая позиция.

«Мы полны решимости защищать нашу родину и в то же время показываем, что не хотим идти на крайние меры, но если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал», — подчеркнул он.

Ранее французский экономист Жак Сапир в интервью Hungarian Conservative заявил, что страхи Прибалтики и Польши оказались напрасными — Россия не планирует военные действия против членов НАТО. Поэтому даже не стоит пытаться устраивать провокации, уверен он