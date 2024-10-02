Врач Герюгова: отказ от красного мяса может защитить от рака кишечника
Отказ от красного мяса является профилактикой одного из видов рака. Об этом заявила нутрициолог Валерия Герюгова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, снижение количества продукта в рационе может защитить от злокачественных образований в толстом кишечнике. Кроме того, такие меры положительно повлияют и на сердечно-сосудистую систему.
Врач напомнила, что норма потребления красного мяса для пожилых — не более 500 граммов в неделю. Лучше обратить внимание на белое мясо, рыбу и морепродукты.
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