Врач Герюгова: отказ от красного мяса может защитить от рака кишечника

Отказ от красного мяса является профилактикой одного из видов рака. Об этом заявила нутрициолог Валерия Герюгова в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, снижение количества продукта в рационе может защитить от злокачественных образований в толстом кишечнике. Кроме того, такие меры положительно повлияют и на сердечно-сосудистую систему.

Врач напомнила, что норма потребления красного мяса для пожилых — не более 500 граммов в неделю. Лучше обратить внимание на белое мясо, рыбу и морепродукты.