Названо количество лифтов с истекающим сроком эксплуатации в российских домах

Срок эксплуатации порядка 140 тысяч лифтов в российских многоэтажках закончится в феврале 2025 года. Заменить все подъемники в такой оставшийся период невозможно. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что срок использования одного лифта составляет 25 лет, что предусмотрено техническим регламентом Евразийского таможенного союза. Для 140 тысяч подъемников предельной датой станет 15 февраля 2025 года.

«Всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе это даты», — пояснила Разворотнева.

Депутат не исключила, что по итогам проверки часть лифтов оставят работать, но сама ситуация требует вмешательства государства, потому что отремонтировать все подъемники с истекающим сроком эксплуатации нельзя.

Разворотнева отметила, что замена или ремонт лифтов — самая крупная статья расходов капремонта. Поэтому домам, которые перешли на накопительные счета, станет особенно тяжело: там таких денег нет.

Собеседница агентства добавила, что Фонд развития территорий сейчас изучает региональные инициативы. В Свердловской области создали схему, когда часть затрат покрывает региональный бюджет, а собственники ставят лифт в рассрочку, постепенно оплачивая услуги.

При распространении этой практики на всю Россию половина затрат ляжет на федеральные и региональные бюджеты. Таким способом за три года получится заменить 40 тысяч лифтов на 22,6 миллиарда рублей, из которых пять миллиардов необходимо выделить уже в следующем году.

В Московской области замену старых лифтов в многоэтажных домах проводят в рамках региональной программы. Ее уже успешно завершили в 12 городских округах. Все новые подъемники отвечают всем требованиям безопасности, защищены от вандализма и работают с низким уровнем шума.