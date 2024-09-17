Годовой план по замене лифтов выполнили в 12 округах Подмосковья

В Московской области продолжается реализация программы по замене старых лифтов. В ее рамках работы успешно завершили в 12 округах, включая Ленинский округ, Дзержинский, Дмитров, Каширу и другие. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

«Все новые лифты соответствуют высоким стандартам безопасности и энергоэффективности. Благодаря тому, что лифты произведены в России и Беларуси, риски перебоев в поставках исключены. Нашей главной целью является повышение комфорта и безопасности для жителей Подмосковья», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Новое оборудование энергоэффективно, оно защищено от вандализма и работает с низким уровнем шума. Светодиодное освещение и интеллектуальные датчики дверных проемов обеспечивают дополнительную экономию и безопасность.

Напомним, информация о планах замены лифтов доступна на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов взять на контроль подготовку домов к отопительному сезону. Он подчеркнул важность отработки нарушений с управляющими компаниями.

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