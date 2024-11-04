Представители более 100 стран мира приехали в Россию, чтобы обсудить будущее человечества на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Об этом на пленарном заседании заявил первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко.

«На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из более чем 100 стран мира, которые точно представляют большинство жителей нашей прекрасной планеты», — сказал он.

Кириенко напомнил, что национальный центр «Россия», где проходит мероприятие, создали по решению Владимира Путина. В ходе своего выступления он акцентировал внимание на том, что центр начал свою работу с международного симпозиума, посвященного взгляду в будущее.

Путин образовал организационный комитет национального центра «Россия» в сентябре 2024 года. Его председателем назначили Кириенко.