Названа возможная причина увольнения Борисова из Роскосмоса

Большая часть сотрудников Роскосмоса не знали, что утром в четверг глава госкорпорации Юрий Борисов покинет должность. Об этом сообщил источник РБК .

«Все случилось за один вечер», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что кадровые перестановки приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в столице, который строят на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

Строительные работы начали расти в цене, поэтому изменилось распределение территории. В итоге встал вопрос о будущих эксплуатационных расходах.

В пресс-службе Кремля заявили, что новым гендиректором Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта. До работы там возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“».