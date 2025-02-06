Названа возможная причина увольнения Борисова из Роскосмоса
РБК: уволить Борисова решили из-за неопределенности с реализацией нацпроекта
Большая часть сотрудников Роскосмоса не знали, что утром в четверг глава госкорпорации Юрий Борисов покинет должность. Об этом сообщил источник РБК.
«Все случилось за один вечер», — заявил собеседник журналистов.
Он отметил, что кадровые перестановки приняли на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в столице, который строят на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
Строительные работы начали расти в цене, поэтому изменилось распределение территории. В итоге встал вопрос о будущих эксплуатационных расходах.
В пресс-службе Кремля заявили, что новым гендиректором Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта. До работы там возглавлял компанию «Спутниковая система „Гонец“».