Названа тройка победителей первого этапа регаты на ПМЭФ-2024

Гонки продлились три дня, экипажи соревновались при умеренно-слабых ветрах на контрастах знойной жары. Лидеры постоянно сменялись из-за рваного ветра.

В первый день «Ахмат» не попал даже в десятку лидеров, но на второй день уже вырвалась на первое место, сумев сохранить его до финиша регаты. Команда Александра Божко победила. Экипажи Dolce Vita Инны Балашовой и Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова также вошли в тройку победителей.

«Как всегда, все решалось в последней гонке, в которой нам нужно было попасть в топ-10. Команда отработала как швейцарские часы благодаря нашему главному козырю — коммуникации», — заявил Божко.

По словам Балашовой, она предпочитает гоняться в море, так как в Москве из-за ветра всегда несправедливые условия. Она отметила, что в этой регате участвовали очень сильные команды. Фролов добавил, что гонки были нервными, но итогом он доволен.

Регата имени Игоря Ченцова стала первым этапом серии Tenzor International Cup, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте. В ней участвовали 30 команд, составленных из яхтсменов России, Белоруссии, Германии и Сербии. Остальные этапы турнира пройдут в подмосковном Пестово и Сочи.