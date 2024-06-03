Победителей регаты имени Игоря Ченцова наградили в Подмосковье

Первый этап международных соревнований Tenzor International Cup 2024 — регаты имени Игоря Ченцова завершился в Подмосковье. Участниками турнира стали 30 команд и 125 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении и Киргизии.
Регата имени председателя президиума всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
По итогу соревнований победу одержала команда Александра Божко «АХМАТ». Экипаж «Dolce Vita» Инны Балашовой стал вторым, а «Hubex/Pirogovo» Кирилла Фролова завоевал «бронзу».
Второй этап серии гонки стартует 11 июля в акватории Пестовского водохранилища.