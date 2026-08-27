РИА-Недвижимость: жителям Ямала и Камчатки будет проще других накопить на студию в Москве

Согласно подсчетам «Мира квартир», студия площадью 28 квадратных метров в новостройке Москвы обойдется примерно в 14,1 миллиона рублей. Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края потребуется не более шести лет, чтобы накопить на такую студию, пишет РИА-Недвижимость .

В «Мире квартир» рассказали, что жителям ЯНАО (средняя заработная плата — около 205,4 тысячи рублей в месяц) и Камчатского края (198,8 тысячи рублей) нужно всего 2,5 месяца, чтобы купить один квадратный метр. На квартиру минимальной площади в Москве в ЯНАО можно накопить за 5,7 года, а жителям Камчатского края потребуется 5,9 года.

Москвичам потребуется 6,4 года, чтобы накопить на студию в Москве. Следом идет Ненецкий автономный округ (6,6 года), на пятом месте — Якутия (7 лет). Петербуржцам придется копить на студию в Москве 9,1 года.

Сложнее всего купить московскую студию будет жителям Дагестана (20,8 года), Ингушетии (20,5 года) и Чечни (20,4 года).