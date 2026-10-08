Нежелание зумеров идти в дальнобойщики связали с непредсказуемым графиком

Зумеры не идут работать дальнобойщиками, потому что оценивают не только сумму в вакансии, но и график, предсказуемость и возможность планировать жизнь. Об этом ИА НСН сообщил эксперт в области транспортной логистики Михаил Белоусов.

Молодые специалисты при выборе работы оценивают не только зарплату, но и время, необходимое для ее заработка, предсказуемость графика и возможность планировать жизнь, отметил эксперт. Если за сопоставимый доход можно найти работу без долгих поездок, дальние перевозки становятся менее привлекательными.

На итоговую зарплату дальнобойщиков влияют количество рейсов, их продолжительность и допусловия, что менее понятно новичкам, чем фиксированный оклад. Эксперт указал на необходимость повышения прозрачности условий: водитель должен заранее понимать, из чего складывается заработок и когда он вернется домой.

Он также отметил, что в отрасли есть карьерные перспективы, но важно сформировать понятную карьерную лестницу. Ранее депутат Нина Останина заявила, что зумеры не хотят работать, потому что ищут легких денег.