Как в России отмечают День сварщика

В России День сварщика традиционно отмечают в последнюю пятницу мая. История этой профессии началась в 1802 году, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги. Спустя 80 лет инженер Николай Бенардос запатентовал метод электродуговой сварки, который используют до сих пор.

В сфере энергетики Московской области сегодня трудятся более 2,5 тысяч сварщиков. Более 400 из них обеспечивают безопасность газового хозяйства Подмосковья. Качество каждого соединения напрямую влияет на комфорт и спокойствие миллионов семей.

Среди профессионалов — «Лучший сварщик России‑2025» Андрей Нефедов, специалист филиала «Юг» Мособлгаза. В праздничный день он на своем посту.

Профессиональный опыт сварщика Московской областной аварийно-спасательной службы Алексея Пронина насчитывает не один десяток лет. «Когда видишь результат, когда шов ложится ровно, красиво, как надо, понимаешь: это мое. Не променяю ни на что!» — делится Алексей.

На аварийно-восстановительном участке компании Мособлтепло в Можайске с металлом и огнем работает электрогазосварщик 5 разряда Иван Борозинец. За его плечами десятки сложных работ, безаварийные швы на трубопроводах, устранение дефектов в самых непростых условиях. От его профессионализма напрямую зависят тепло и горячая вода в домах более 25 тысяч жителей Можайска и близлежащих поселков.

«Ваша профессия — одна из самых важных и ответственных в энергетической отрасли. От мастерства сварщиков напрямую зависят надежность и безопасность трубопроводов, электростанций, линий электропередачи, котельных и множества других объектов инфраструктуры», — поздравил профессионалов сферы министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.