Названа причина смерти основателя «Соколов России»

Летчик-снайпер и основатель группы высшего пилотажа «Соколы России» генерал-майор Александр Харчевский умер после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Он подчеркнул, что ушедший из жизни летчик-ас остался непревзойденным мастером пилотажа.

«Александр Харчевский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 75-м году жизни в ночь на четверг <…> Полет был его стихией, естественной средой обитания», — заявил Дерябин.

Собеседник агентства напомнил, что в начале 90-х Харчевский вместе с другими летчиками отправился в США для обмена опытом с американскими коллегами. На свой тренировочный воздушный бой офицер выбрал советский истребитель Су-27.

Благодаря своему таланту Харчевский по всем показателям одержал победу над американцем, который летал на F-15.

«Американский генерал заявил, что воздушный бой прошел на равных, тем самым не признав поражение пилота ВВС США. Именно тогда Харчевский впервые узнал, что такое настоящий американский цинизм», — добавил Дерябин.

О смерти Александра Харчевского в четверг, 15 августа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он заявил, что летчик стал человеком-легендой, который всегда побеждал.

На счету Харчевского более 50 учебных воздушных боев с иностранными летчиками, где равных ему не нашлось. На базе Липецкого авиационного центра он создал группу высшего пилотажа «Соколы России» и сам поднимался в небо на Су-34.