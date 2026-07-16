Названа причина, почему нельзя поливать огород в жару днем

В самые жаркие часы дня не стоит поливать огород, так как вода быстрее испаряется с поверхности почвы и не достигает корней растений. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор сельскохозяйственных наук, доцент, завкафедрой ХимБиотех московского Политеха Нина Мясищева.

Днем можно аккуратно полить под корни, если растения начали увядать и ситуация критическая. Лучше редкий полив, но обильный, причем увлажнить почву на глубину до 30 сантиметров. Мульча поможет сохранить влагу.

«Поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю», — объяснила ученый.

Мясищева добавила, что огород лучше поливать с 06:00 до 09:00 часов, но не холодной водой, чтобы не травмировать корни. Вечерний полив может стать альтернативой, но в регионах с невысокими ночными температурами возрастет риск грибковых заболеваний.

Ранее агроном Вячеслав Днепров призвал поливать огород ранним утром.