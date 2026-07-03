Агроном Днепров призвал поливать огород либо ранним утром, либо после 19:00

Полив — это агротехнический прием, который кажется простым лишь на первый взгляд, однако именно ошибки с увлажнением чаще всего становятся причиной разочарований: вместо сочных плодов вырастает мелочь без вкуса, а пышная ботва сменяется пожелтевшими листьями и подгнившими корнями. Об этом пишет prmira.ru .

Главная задача садовода заключается в поиске золотой середины, так как недостаток влаги тормозит рост растений и ухудшает вкусовые качества урожая, тогда как залитые грядки приводят к тому, что корни задыхаются от нехватки кислорода и начинают гнить, создавая идеальные условия для стремительного распространения грибковых болезней.

Бытующий миф о том, что чем больше воды, тем лучше результат, полностью опровергается наукой: по словам агронома Вячеслава Днепрова, корневой системе жизненно необходим доступ воздуха, поэтому в заболоченной почве воздухообмен блокируется, корни отмирают, и растение парадоксальным образом начинает выглядеть так же, как при сильном недостатке влаги. Чтобы избежать этих крайностей, необходимо учитывать три ключевых фактора: время суток, температуру воды и глубину проникновения.

Поливать следует либо ранним утром (с 5:00 до 8:00), либо вечером после 19:00, когда испарение минимально, а капли не вызовут солнечных ожогов на листьях, при этом использовать ледяную воду прямо из скважины нельзя во избежание температурного шока — ей нужно дать нагреться на солнце или отстояться хотя бы сутки. Наконец, важно помнить о глубине полива, ведь поверхностное смачивание провоцирует рост слабых боковых корней наверху, тогда как влага должна достигать основного корневого слоя для развития мощной стержневой системы.