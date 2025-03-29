Названа минимальная сумма для семьи для покупки самого необходимого

Семье в России на покупку самого необходимого нужно почти 74 тысячи рублей

Российским семьям в 2024 году для того, чтобы купить самое необходимое нужно было 73,9 тысячи рублей. Такие выводы сделали в Росстате на основе наблюдения условий жизни россиян, которые изучило РИА «Новости».

Согласно статистике, минимальный месячный доход, требующийся семье для «сведения концов с концами», в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей. Годом ранее эта сумма составляла 67,5 тысячи рублей.

Семьи, который живут в городе, тратят 74,2 тысячи рублей в месяц, а в сельской местности — 72,5 тысячи рублей. При наличии детей минимальные потребности обходятся семье в 99,9 тысячи рублей. Для бездетных семей необходимый минимум составил 64,2 тысячи рублей.

Доля семей, которые легко могут позволить себе оплачивать все необходимые расходы, в 2024 году увеличилась до 34,8% с 26,3% двумя годами ранее.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года уровень бедности достиг самых низких показателей в истории России. По данным федеральной службы госстатистики, доля граждан с доходами ниже границы бедности составила 7,2%.