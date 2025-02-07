ФНС закроет тысячи магазинов «Светофор»

Федеральная налоговая служба ликвидирует АО «Инвест Стандарт», которой принадлежат магазины розничной сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сообщил журнал Forbes .

Решение о закрытии приняли 3 февраля. Причиной такого шага послужили недостоверные сведения об адресе юридического лица, зарегистрированного в Ярославле.

По информации издания, АО «Инвест Стандарт» является учредителем ряда юридических лиц, в том числе «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76», «Торгсервис 78», управляющими магазинами «Светофор» в разных регионах.

Ранее Россельхознадзор выявил большое число нарушений продажи продуктов в магазинах сети «Светофор». Проверка показала, что компания продавала товары с истекшим сроком годности и с нарушенной упаковкой и не соблюдала температурный режим хранения. Также оказалось, что у «Светофора» не было сопроводительной документации на продукцию и необходимой маркировки.