Назван способ спасения растений от сильных заморозков | 360°

Общество 09 мая 2024, 05:15 Назван способ спасения растений от сильных заморозков Садовод Туманов: растения от заморозков спасет задымление и накрывание пленкой Freepik

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Растения от сильных заморозков помогут спасти не только препараты, но и такие методы, как накрывание пленкой и газетами, обрызгивание и дымление. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, если растения просто побрызгать какими-то препаратами, то это не поможет.

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«Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже [вниз], то можно и пораньше», — предупредил он.

При этом Туманов напомнил о безопасности и запрете на разведение открытого огня на дачах.

Еще один эффективный способ защиты от заморозков — обрызгивание растений водой. И, наконец, использование старой пленки и газет, которые нужно накинуть на растения.

Нужно помнить, что если температура опустится ниже -7 градусов, то все эти советы не помогут цветущим растениям, спасать будет нечего. По словам Туманова, «главная потеря — это, безусловно, цветы, пестики и урожай».

Ранее юрист Надежда Локтионова напомнила, что на дачах запрещено выращивать мак снотворный, квамоклит и еще ряд растений, содержащих наркотические вещества.