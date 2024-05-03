Юрист Локтионова напомнила о запрете выращивать на дачных участках мак снотворный и квамоклит | 360°

03 мая 2024, 17:06
Юрист Локтионова напомнила о запрете выращивать на дачных участках мак снотворный и квамоклит
Дачникам запрещено выращивать на своих участках мак снотворный, квамоклит, различные виды ипомеи и другие растения, содержащие наркотические вещества. Об этом говорится в Постановлении правительства от 2010 года, рассказала «Газете.Ru» юрист Надежда Локтионова.
Нарушая закон, россияне могут столкнуться не только со штрафами, но и с уголовной ответственностью, предупредила эксперт.
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«Ответственность может грозить даже за хранение или получение более трех граммов семян данного растения», — процитировала юриста Общественная Служба Новостей.
Под запретом находится и распространенный сорняк борщевик. Его сок может вызвать сильные ожоги на коже, пояснила Локтионова.
Ранее садоводов предупредили о запрете на выращивание ипомеи трехцветной. Семена этого растения обладают галлюциногенными свойствами.
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