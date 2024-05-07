Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2024 году | 360°

Общество 07 мая 2024, 04:03 Назван самый выгодный месяц для летнего отпуска в 2024 году Директор «Работа.ру» Санина: этим летом выгоднее будет отдохнуть в июле Freepik

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Самый выгодный месяц для отпуска этим летом оказался июль. Это связано с большим количеством в нем рабочих дней, объяснила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт оценила период с июня по август 2024 года.

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«Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — пояснила она.

Санина добавила, что количество рабочих и выходных дней в месяце не влияет на размер зарплаты работников, получающих оклад. При этом стоимость рабочих дней в разные месяцы может отличаться, поэтому невыгодно уходить тогда, когда их меньше.

Сервис провел исследование, выяснив, что 69% опрошенных россиян планируют взять отпуск летом. При этом в июне планируют отдохнуть 17% респондентов, в июле — 28%, а в августе — 24%. Кроме того, 31% опрошенных будут работать.

Некоторые участники опроса используют для отдыха несколько дней отпуска (3%). Кому-то хватит недели (9%) или двух (57%), чтобы расслабиться.

Ранее аналитики сервиса Moneyman выяснили, что 27% россиян не планируют отдыхать в этом году.