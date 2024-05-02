Исследование сервиса Moneyman показало, что 27% россиян собираются отказаться от отпуска в 2024 году | 360°

Общество 02 мая 2024, 15:30 Исследование сервиса Moneyman показало, что 27% россиян собираются отказаться от отпуска в 2024 году

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Аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman во время опроса выяснили, что 27% россиян планируют отказаться от отпуска в 2024 году. Об этом написала «Газета.Ru».

Примерно 34% респондентов отметили, что у них нет для отпуска отложенных денег, а 17% сообщили о желании направить средства на создание финансовой подушки безопасности, рассказал сайт kp.ru.

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Еще 15% опрошенных признались, что деньги, предназначенные для отпуска, хотят потратить на образование, ремонт или покупку автомобиля.

Всего в опросе поучаствовали 1500 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в России.