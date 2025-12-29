Назван самый тревожный город России

Петербург впервые за 6 лет обогнал Москву в звании за самый тревожный город

Санкт-Петербург по итогам 2025 года стал городом с наиболее высоким уровнем тревожности среди жителей. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на результаты исследования КРОС «Национальный индекс тревожности россиян».

Северная столица России впервые за шесть лет обошла по этому показателю Москву. Аналитики связали ситуацию со снижением доступности ипотечных кредитов, ухудшением экономической ситуации, подорожанием услуг такси и топлива.

Также на общую тревожность повлияли замедление работы популярных мессенджеров, перебои мобильного интернета и так называемый «эффект Долиной».

В рейтинге тревожности Москва заняла второе место. Этот показатель в 2025-м снизился на 20%. Тройку замкнул Краснодарский край, где уровень тревожности вырос в два раза.

Ранее психолог Наталья Безус указала на риск повышения тревожности в холодное время года.