Психолог Безус указала на риск повышения тревожности в холодное время года

Зима может увеличивать уровень тревожности у людей из-за холода и недостатка света. Об этом « Газете.ru » рассказала психолог и преподаватель психологических дисциплин Наталья Безус.

По словам специалиста, холод влияет на физиологию организма, активируя симпатическую нервную систему. Это ускоряет сердцебиение и повышает уровень адреналина.

Кроме того, сокращение светового дня воздействует на циркадные ритмы и уровень серотонина, что отражается на настроении и мотивации. Зимние условия также нарушают сон и режим дня, способствуя поздним подъемам и пробуждениям.

Психолог посоветовала уделять внимание гигиене сна, заниматься спортом и развивать способность к саморегуляции, добавили «Известия».