Назван самый популярный врач в 2024 году

Shot: гинеколог стал самым популярным врачом в 2024 году

В 2024 году самым популярным врачом стал гинеколог. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По статистике, специалиста этого профиля посещали в два раза чаще, чем других докторов. В 2024 году женщины бывали в больницах в два раза чаще мужчин, этим объясняется спрос на гинекологов.

На втором месте в рейтинге оказались неврологи. Тройку замкнул ЛОР, который занимается болезнями ушей, горла и носа. В основном россияне обращались в больницу с отитами и насморками.

В топ-10 также вошли гастроэнтеролог, врач УЗИ, эндокринолог, дерматолог, педиатр, уролог и детский лор.

Ранее россиянам рассказали о неочевидном признаке варикоза. Врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова отмечала, что нужно обращать внимание на расширенные выступающие вены на бедрах или внутренней стороне голеней, отеки и судороги в ногах.