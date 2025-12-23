Назван российский регион, где будут платить больше миллиона за первенца

В Новгородской области с нового года будут платить миллион за первого ребенка

С января 2026 года в Новгородской области при рождении первого ребенка семьи будут получать чуть больше одного миллиона рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве труда, семейной и социальной политики региона.

«При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более одного миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — сообщили в ведомстве.

С 1 января 2026 года региональная выплата на первенца вырастет до 350 тысяч рублей, а на третьего и последующих детей — до 250 тысяч. Федеральный материнский капитал за первого ребенка в 2026-м составит около 737 тысяч, уточнили в министерстве.

Региональный капитал можно использовать для улучшения жилищных условий в Новгородской области. Также при рождении первого ребенка его можно направить на оплату детского сада.

Региональный капитал на первого ребенка появился в Новгородской области с 2019 года. Его размер — 150 тысяч рублей. По словам депутатов, с 2026 года сумма увеличится более чем вдвое. При этом доход семьи не будет учитываться. А вот за третьего и последующих детей выплаты будут зависеть от уровня дохода семьи.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал для оплаты семейных путешествий по России. Чтобы снизить риск неправильного использования средств, предлагается следующий механизм: оплату за поездку осуществлять только безналичным расчетом через лицензированных туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре.